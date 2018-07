Guaratinguetá  e Juventude empatam por 1 a 1 na Série C

Na briga direta para chegar ao G-4 do Grupo B da Série C do Brasileiro, Guaratinguetá e Juventude empataram, por 1 a 1, neste sábado, na Arena Barueri, pela 16.ª rodada. Melhor para o Macaé, que venceu fora de casa o lanterna Duque de Caxias, por 2 a 1, e se garantiu em terceiro lugar, com 22 pontos.

Mesmo atuando em casa, o Guaratinguetá não conseguiu superar o forte sistema defensiva armado pelo Juventude. Os dois times têm 22 pontos, mas ficam fora do G-4, onde o Madureira aparece em quarto lugar, com 22 pontos e um jogo a menos: 15 a 16. Além disso, o clube carioca tem uma vitória a mais do que seus rivais: seis a cinco.

O Macaé assumiu a terceira posição, com 23 pontos, ao bater o Duque, rebaixado, com sete pontos. Fica atrás de Tupi e Mogi Mirim, ambos com 27 pontos.

Já o Paysandu não soube tirar proveito de atuar no Estádio da Curuzu, em Belém, e perdeu por 2 a 1 para o Cuiabá. Os dois clubes continuam na briga para chegar ao G4 do Grupo A. O Cuiabá agora aparece em quinto lugar, com 22 pontos, dois na frente do Paysandu, que tem 20. O time de Mato Grosso estreou o técnico Márcio Goiano, ex-Vila Nova-GO, e que substituiu a Luciano Dias.

Quem teve uma vitória importante foi o Salgueiro que fez 3 a 1 sobre o Crac, no interior de Goiás. O time pernambucano agora aparece com 24 pontos, em terceiro lugar, um na frente do CRB. O Botafogo-PB também tem 24 pontos e só fica atrás do Fortaleza, que soma 28.

Lanterna do Grupo A, com 10 pontos, o Crac está virtualmente rebaixado. Precisa torcer para que seus concorrentes mais diretos - Águia, Treze e ASA - não vença nenhum dos três jogos que vão disputar ainda nesta primeira fase.

A 16.ª rodada vai ter mais cinco jogos domingo e outro na segunda-feira. Os líderes Fortaleza, do Grupo A, Mogi Mirim e Tupi, do Grupo B, podem antecipar suas vagas. Precisam vencer seus jogos, respectivamente Treze, Guarani e São Caetano.