Guaratinguetá e Náutico assumem a liderança da Série B

Os resultados deles, porém, foram diferentes. O time paulista venceu em casa o Vila Nova por 2 a 1, enquanto que o Náutico empatou com o Bragantino por 1 a 1, no Recife. Pelo mesmo placar, em Salvador, Bahia e Ponte Preta ficaram no empate.

Para chegar à liderança, o Guaratinguetá venceu com gols de Éverton e Serginho, enquanto que nos acréscimos o Vila Nova diminuiu com Osmar. Tudo isso no segundo tempo. Com três pontos, o clube goiano ocupa a 11.ª posição.

No final do jogo, houve um momento de tensão com o atacante Diego Dedoné tendo a cabeça chutada por Éverton, seu próprio companheiro no time do Vale do Paraíba. Ele ficou desacordado e preocupou a todos no atendimento. Depois recuperou os sentidos e seguiu para realizar exames no hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá.

No Recife, Evando, no primeiro tempo, marcou o gol do Náutico, que poderia ter feito outro com Carlinhos Bala. No entanto, o atacante chutou um pênalti para fora na etapa final. O Bragantino empatou com Danilo Bueno, mantendo a sua invencibilidade e, com cinco pontos, ocupando a sexta posição. Este jogo começou com uma hora e 17 minutos de atraso devido a problemas no sistema de iluminação do estádio.

Em Salvador, mesmo com o apoio da torcida, o Bahia não superou a Ponte Preta e ficou no empate por 1 a 1. Os paulistas abriram o placar com o zagueiro Diego, mas os baianos empataram com Itacaré. O time da casa é terceiro colocado, com sete pontos e dois gols de saldo, enquanto que o de Campinas é o sétimo, com cinco.

A 3.ª rodada começou na última terça com dois jogos. O Paraná bateu o Santo André, em Curitiba, enquanto que Portuguesa e Coritiba empataram no Canindé. No sábado, mais cinco partidas completam a rodada.

Confira a 3.ª rodada da Série B:

Terça-feira

Portuguesa 2 x 2 Coritiba

Paraná 3 x 0 Santo André

Sexta-feira

Guaratinguetá 2 x 1 Vila Nova

Náutico 1 x 1 Bragantino

Bahia 1 x 1 Ponte Preta

Sábado

16h10

São Caetano x Ipatinga

ASA x Sport

Icasa x América-RN

América-MG x Figueirense

21 horas

Brasiliense x Duque de Caxias