Guaratinguetá e São Caetano ficam no 0 a 0 na Série B

A equipe do interior paulista chegou aos 40 pontos, em 13.º. A situação também está complicada para o técnico Toninho Cecílio. Ele não consegue uma vitória à frente do São Caetano há seis jogos. O time segue na zona intermediária da tabela, com 41 pontos.

O São Caetano começou o jogo melhor e logo no início criou uma boa chance de gol. Aos dez minutos, Patrick foi até a linha de fundo e rolou para a marca do pênalti. Eduardo, livre, pegou muito mal na bola e mando por cima do gol.

A resposta do Guaratinguetá veio aos 13 minutos. Num chute de fora da área, Vagner Carioca finalizou para o fundo das redes. O árbitro, contudo, anulou o lance, alegando que na roubada de bola, o atacante havia cometido falta no zagueiro.

No segundo tempo, o jogo caiu de produção. Os treinadores fizeram as alterações, mas o panorama da partida não se alterou. O São Caetano teve a melhor chance aos 38 minutos. Henrique Dias recebeu livre na área e arriscou. Mas, bem posicionado, o goleiro Jailson fez uma boa defesa e evitou a derrota do Guaratinguetá.

Na próxima sexta-feira, o Guaratinguetá enfrenta o Náutico, às 21 horas, em Recife. No sábado, às 17 horas, o São Caetano encara o Coritiba, em São Caetano do Sul, no Estádio Anacleto Campanella.

Ficha Técnica:

Guaratinguetá 0 x 0 São Caetano

Guaratinguetá - Jaílson; Régis, Everton, Gustavo Bastos e Renato Peixe; Célio, Goeber, Léo Silva e Guaru (Danilo Santos); Serginho (Jhon) e Vagner Carioca (Crivelaro). Técnico: Edinho Nazareth.

São Caetano - Leandro; Patrick (Welligton), Jean, Anderson Marques e Fernandinho; Moradei, Augusto Recife, Romário e Luciano Mandi (Mazinho); Eduardo (João Paulo) e Henrique Dias. Técnico: Toninho Cecílio.

Cartões amarelos - Vagner Carioca e Goeber (Guaratinguetá).

Árbitro - Elcio Paschoal Borborema (SP).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Dario Leite Rodrigues, em Guaratinguetá (SP).