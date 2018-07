Guaratinguetá empata com Avaí na estreia de Pintado A estreia de Pintado, novo técnico do Guaratinguetá, no lugar de Paulo Campos, não foi das melhores. Mesmo jogando em casa, na noite desta sexta-feira, no Estádio Dario Leite Rodrigues, em Guaratinguetá, e ficando com dois jogadores a mais em campo no final, o time paulista apenas empatou com o Avaí, por 1 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.