Guaratinguetá empata com Figueirense e está ameaçado de rebaixamento BRAGANÇA PAULISTA - Com o segundo pior público da Série B, com apenas 88 pagantes, o Guaratinguetá apenas empatou por 2 a 2 contra o Figueirense, neste sábado, jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e segue na luta para escapar do rebaixamento. Com apenas 44 pontos, está só por um ponto fora da zona da degola, já que o Brasiliense está com 43.