Guaratinguetá faz parceria com o Atlético-PR para evitar queda na Série C Ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série C, o Guaratinguetá recorreu a uma parceria com o Atlético Paranaense para evitar a queda. Nesta segunda-feira, um dia após a demissão do técnico João Telê, fechou com acordo com os paranaenses, que cederão jogadores que não são aproveitados pelo técnico Milton Mendes.