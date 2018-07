Guaratinguetá ganha do Ipatinga e luta contra descenso Rebaixado para a Série C, o Ipatinga bem que tentou, mas não acordou a tempo e foi derrotado pelo Guaratinguetá por 3 a 2, neste sábado, em jogo válido pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória deixou o time paulista com 40 pontos, ainda em 17.º lugar, na zona de rebaixamento. Mas em condições de brigar para evitar o descenso, desde que vença em casa o rebaixado Barueri e conte com tropeços de dois de seus concorrentes - CRB, Guarani e Bragantino.