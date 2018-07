Guaratinguetá manda jogos na Série C para Curitiba após parceria

Os primeiros protestos de alguns concorrentes já estão pipocando, mas o fato é que a recente parceria com o Atlético Paranaense fará o Guaratinguetá mudar de sede no Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta semana, o clube do Vale do Paraíba anunciou que mandará os próximos jogos na competição no Ecoestádio Janguito Malucelli, em Curitiba. Ou seja, um time paulista vai mandar seus jogos no Paraná.

A despedida do estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP), acontecerá no confronto contra o Tupi, neste domingo, pela 11.ª rodada. Este jogo só não foi mudado por falta de tempo hábil para cumprir as exigências do Estatuto do Torcedor - mínimo de oito dias.

Depois disso, serão três jogos como mandante contra Brasil-RS, Londrina e Madureira. E a previsão é que todos aconteçam na capital paranaense. Clubes como Guarani e Portuguesa se sentem prejudicados pela mudança. A direção do time de Campinas, por exemplo, achava que o Guaratinguetá deveria ser eliminado da competição, recuperando dois pontos perdidos no empate, por 1 a 1, que teve no Vale do Paraíba, pelo primeiro turno.

Guaratinguetá e Atlético Paranaense anunciaram uma parceria na semana passada. No acordo, o clube paranaense cedeu jogadores, além da comissão técnica liderada pelo português Sérgio Vieira. A meta é tentar evitar o rebaixamento na Série C, onde os paulistas ocupam a lanterna do Grupo B, com apenas três pontos.