Guaratinguetá marca no fim e empata com o Figueirense

Sem vencer há três jogos - duas derrotas e um empate -, o Guaratinguetá continua na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 15 pontos. Já o Figueirense, do técnico Adilson Batista, que está balançando no cargo, perdeu a chance de encostar no G4 e aparece na sexta colocação, com 23 pontos, três a menos que o Paraná.

Os dois times estavam pressionados pelos recentes resultados e por isso a partida começou bastante aberta, com chances para ambos os lados. Depois de estar perto de abrir o placar duas vezes, o Figueirense marcou aos nove minutos. Ricardo Bueno puxou contra-ataque e tocou para Wellington Saci, que bateu por baixo das pernas de Saulo. Depois disso, o Guaratinguetá pressionou o adversário e assustou em cabeçada de Wendel, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Diferente do primeiro tempo, que teve vários lances de perigo, a etapa final foi sem emoção e com os dois times abusando dos lançamentos longos. O Figueirense estava próximo de ampliar com Ricardo Bueno, que recebeu passe de Tchô dentro da área e bateu na rede pelo lado de fora. No fim, o Guaratinguetá esboçou uma pressão e empatou aos 39 minutos. Juninho cobrou falta para a área e Allan Dias cabeceou no cantinho.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 16ª rodada. O Guaratinguetá recebe o ASA, às 21 horas, novamente no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Em Natal, no Estádio Frasqueirão, o Figueirense enfrenta o lanterna ABC, às 16h20.

FICHA TÉCNICA:

GUARATINGUETÁ 1 x 1 FIGUEIRENSE

GUARATINGUETÁ - Saulo; Murilo, Pedro Paulo, Wendel e Ruan; Julio César (Allan Dias), Tiago Ulisses, Renato Peixe (Thiago Silvy), Juninho e Xuxa (Moacir); Douglas Tanque. Técnico: Carlos Octávio.

FIGUEIRENSE - Neneca; André Rocha, Bruno Pires, Gutti e Wellington Saci; Maylson, Dener (Marcelo Toscano), Nem (Luan) e Tchô; Rafael Costa (Ricardinho) e Ricardo Bueno. Técnico: Adilson Batista.

GOLS - Wellington Saci, aos 9 minutos do primeiro tempo. Allan Dias, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS Juninho (Guaratinguetá); Nem, Maylson, Ricardinho e Bruno Pires (Figueirense).

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).