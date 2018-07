Guaratinguetá quebra jejum de vitórias em cima do Icasa

GUARATINGUETÁ - O Guaratinguetá interrompeu o seu jejum de seis rodadas sem vencer ao bater o Icasa, por 3 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Dario Rodrigues Leite, no fechamento da oitava rodada da Série B do Brasileirão. Mesmo assim, o time paulista continua na zona de rebaixamento, com sete pontos, em 17.º lugar. O time cearense permanece com 10 pontos, em nono.

O time paulista só tinha vencido na primeira rodada. O caminho para esta segunda vitória foi aberto rapidamente antes do primeiro minuto. Juninho completou o cruzamento do lado direito feito por Fransérgio, aos 35 segundos. Depois disso, o time da casa ficou em cima e criou mais chances. Aos 32 minutos, ampliou o placar numa bela cobrança de falta de Fransérgio. De fora da área ele encobriu a barreira e mandou a bola no ângulo.

No começo do segundo tempo, o Icasa tentou ir ao ataque para diminuir a diferença. Mas abriu muitos espaços na defesa e sofreu o terceiro gol, aos 15 minutos. Juninho fez o lançamento para Renato Peixe que, na frente da área, ajeitou a bola no peito e depois, de pé trocado, desviou do goleiro João Ricardo.

O Icasa já vai voltar a campo na terça-feira, na abertura da nona rodada, quando vai receber o Oeste, na cidade de Juazeiro do Norte (CE). O Guará volta a jogar na outra sexta-feira, dia 19, fora de casa diante do São Caetano.

FICHA TÉCNICA:

GUARATINGUETÁ 3 X 0 ICASA

GUARATINGUETÁ - Saulo; Murilo, Marquinhos, Wendel e Ruan; Júlio César, Fransérgio (Allan Dias), Renato Peixe e Juninho (Léo Gonçalves); Moacir e Douglas Tanque (Rodrigo). Técnico - Carlos Octávio.

ICASA - João Ricardo; Luis Gustavo, Nildo (Leandro) e Bruno Perone; Leyrielton, Guto, Elanardo (Radamés), Chapinha e Carlinhos; Juninho Potiguar e Kiros (Adalgísio Pitbull). Técnico - Sidney Moraes.

GOLS - Juninho, aos 35 segundos, e Fransérgio aos 32 minutos do primeiro tempo. Renato Peixe, aos 15 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ronan Marques da Rosa (SC).

CARTÕES AMARELOS - Douglas Tanque e Juninho (Guaratinguetá); Luis Gustavo, Leandro e Elanardo (Icasa).

RENDA - R$ 6.450,00.

PÚBLICO - 720 pagantes.

LOCAL - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).