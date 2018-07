Guaratinguetá se reabilita ao virar contra Catanduvense

O resultado deixou o Catanduvense na 16.ª posição, com sete pontos. Apesar da vitória, a primeira após quatro derrotas seguidas, o Guaratinguetá segue na zona do rebaixamento, em 18.º, com apenas seis pontos.

O primeiro tempo foi equilibrado. O time de Catanduva começou pressionado e abriu o placar logo aos nove minutos, quando o lateral Sidrailson fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Thiago Mineiro cabecear, sem chances para o goleiro Jaílson.

Na sequência, o time de Guaratinguetá passou a sair mais para o jogo, equilibrando a partida. Assim, o gol de empate saiu aos 41 minutos. Djavan fez boa jogada pela direita e cruzou. Wether mergulhou para cabecear e empatar.

Na volta do intervalo, o Guaratinguetá voltou com uma postura mais ofensiva e jogando no campo do Catanduvense. Mais eficiente, o Guaratinguetá chegou à vitória. O segundo gol saiu aos 29 minutos. Luiz Felipe tabelou com Pio e saiu na frente do goleiro Filippi. Ele chutou forte, no ângulo, sem chances de defesa. No final, aos 44 minutos, Marcinho fez boa jogada individual e chutou por cobertura para dar números finais ao duelo dos desesperados.

Pela décima rodada, o Catanduvense volta a campo no próximo domingo, às 18h30, contra o Bragantino. Já o Guaratinguetá recebe o Guarani, no mesmo dia, mas às 16 horas.

FICHA TÉCNICA

CATANDUVENSE 1 x 3 GUARATINGUETÁ

CATANDUVENSE - Filippi; Sidraílson (Marcos Vinicius) (Alemão), Cleber, Ednei e Anderson Paim; Du, Fabinho Carioca, Ricardo Oliveira e Nenê Bonilha; Diniz e Tiago Mineiro (Dairo). Técnico - Roberval Davino.

GUARATINGUETÁ - Jaílson; Luís Felipe, Vinicius, Padovani e Reinaldo; Pio, Jonatan, Marcinho (Fran) e Pedro Henrique; Djavan e Wether (Leandro Silva). Técnico - Vilson Tadei.

GOLS - Thiago Mineiro, aos nove e Wether, aos 41 minutos do primeiro tempo; Luiz Felipe aos 29 e Marcinho, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

CARTÃO AMARELO - Sidraílson, Jaílson, Marcos Vinicius, Jonatans, Vinicius, Cleber e Leandro Silva e Pio.

RENDA e PÚBLICO Não divulgados.

LOCAL - Estádio Silvio Salles, em Catanduva (SP).