Guaratinguetá troca Carlos Octávio por Toninho Cecílio A derrota para o Ceará, por 2 a 0, na última terça-feira, foi a última partida de Carlos Octávio pelo Guaratinguetá. No fim da noite de quarta-feira, a diretoria anunciou a demissão do treinador e definiu Toninho Cecílio como seu substituto. Ele terá a missão de livrar o clube do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro.