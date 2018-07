Guaratinguetá vence Barueri e se salva do rebaixamento

O time do Vale do Paraíba terminou na 16.ª colocação, logo acima da zona da degola, que terminou com CRB, Guarani, Ipatinga e o próprio Barueri rebaixados. Agora o Guaratinguetá pode pensar no Campeonato Paulista da Série A2 do próximo ano com mais tranquilidade.

O Barueri, que já não tinha chances de escapar do rebaixamento, terminou a disputa na lanterna, com apenas 30 pontos, e também passa a pensar no Paulista A2 do ano que vem.

O Guaratinguetá começou melhor e de tanto atacar conseguiu abrir o placar aos 20 minutos, com Jonatas Belusso. Mesmo saindo na frente, a pressão do time da casa continuou e, aos 38 minutos, Alemão arriscou de longe, o goleiro deu rebote e o lateral Renato Peixe, improvisado na meia, chegou para completar de cabeça e ampliar o marcador.

No segundo tempo, o Barueri não se entregou e em um escanteio cobrado pela esquerda, conseguiu diminuir o placar. O zagueiro Alex Lima subiu mais alto do que seu marcador e cabeceou para o fundo do gol, deixando o resultado em 2 a 1. A equipe de Guaratinguetá teve de segurar o resultado até o final e conseguiu comemorar a permanência na Série B.

FICHA TÉCNICA:

GUARATINGUETÁ 2 X 1 BARUERI

GUARATINGUETÁ - Saulo; Leandro Silva, Baggio, Igor e Ruan; Julio César Júnior (Bruno Formigoni), Renato Peixe, Wendel, Marcinho (Anderson Rocha) e Jonatas Belusso(Leandrinho); Alemão. Técnico - Carlos Octávio.

BARUERI - João Gabriel; Juninho, Alex Lima, Allan Lucas (Negueba), Anderson Salles e Renan Oliveira; Lucas Claser (Mateus Lima), Neto e Thiago Elias; Cristian e Fernando Henrique (Lucas Alemão). Técnico - Roberto Cavalo.

GOLS - Jonatas Belusso, aos 20, e Renato Peixe, aos 38 minutos do primeiro tempo; Alex Lima, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima (SP)

CARTÕES AMARELOS - Lucas Claser.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 3.850 torcedores.

LOCAL Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).