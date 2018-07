Guaratinguetá vence Bragantino e sobe uma posição

GUARATINGUETÁ - No duelo paulista valendo posições importantes dentro da tabela, o Guaratinguetá venceu o Bragantino, por 1 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Dario Rodrigues Leite, no fechamento da 22.ª rodada da Série B. Os dois times têm 27 pontos, com o time do Vale do Paraíba ficando na frente, em 13º, pelo número de vitórias: oito a sete.

O resultado foi justo, mesmo com o time da casa perdendo um pênalti com Xuxa, defendido pelo goleiro Leandro Santos, aos 15 minutos do segundo tempo. Rodrigo, aos 39 minutos, marcou o gol da vitória. Com um gramado muito duro, cheio de buracos, os dois times fizeram um primeiro tempo muito feio, truncado e sem chances de gols. A melhor foi de Alex Afonso, que demorou para finalizar e foi atrapalhado. A bola foi para fora.

No segundo tempo, o técnico Toninho Cecílio tentou dar mais força ofensiva ao Guaratinguetá com a entrada de Xuxa na vaga de Juninho. E depois ainda buscou dar força no meio-campo com Tiago Ulisses na vaga de Bruno Formigoni. O Bragantino ficou na espera por um contra-ataque para matar o jogo. Quase conseguiu aos 12 minutos, quando Dudu invadiu a área pelo lado esquerdo, mas bateu desequilibrado e para fora. Após dois minutos, Yago cometeu um pênalti infantil sobre o experiente Alex Afonso, que saltou ao ter sua perna esquerda atingida por baixo. Na cobrança, porém, Leandro Santos caiu bem do lado esquerdo e fez a defesa em dois tempos.

Quando o empate parecia ser o resultado final, Michel entrou pelo lado direito da área e cruzou para o outro lado. Rodrigo completou de peito, mas em posição duvidosa, aos 39 minutos. Na terça-feira à noite acontece a 23.ª rodada completa, com 10 jogos. O Guaratinguetá vai enfrentar o Sport, em Recife, às 19h30, enquanto o Bragantino vai receber, em Bragança Paulista, o lanterna ABC.

FICHA TÉCNICA:

GUARATINGUETÁ 1 X 0 BRAGANTINO

GUARATINGUETÁ - Saulo; Eduardo Arroz, Pedro Paulo, Marquinhos e Renato Peixe; Julio César (Coelho), Bruno Formigoni (Tiago Ulisses), Michel e Juninho (Xuxa); Alex Afonso e Rodrigo. Técnico - Toninho Cecílio.

BRAGANTINO - Leandro Santos; Robertinho, Yago, Carlinhos e Rafael Costa; Serginho, Preto, Gustavo (Thiaguinho) e Geovanni (Lincom); Dudu e Magno Cruz (Nadson). Técnico - Vágner Benazzi.

GOL - Rodrigo, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Claudio Francisco e Silva (SE)

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos (Bragantino). Bruno Formigoni, Rodrigo e Júlio César (Guaratinguetá).

RENDA - R$ 10.390,00.

PÚBLICO - 1.761 pagantes.

LOCAL - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).