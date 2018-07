Guardiola acha difícil Barcelona ser campeão espanhol

BARCELONA - O primeiro tropeço do Real Madrid no Campeonato Espanhol neste ano não alterou o ceticismo do técnico Pep Guardiola com relação às possibilidades do seu Barcelona chegar ao tetracampeonato nacional. Nesta segunda-feira, o técnico da equipe catalã concedeu entrevista coletiva e avaliou que nada muda depois do empate do Real com o Málaga, que reduziu para oito pontos a diferença entre os dois rivais no topo da tabela de classificação.

"Pouca credibilidade teria minha opinião se ela mudasse a cada três dias. Claro que há chance matemática de sermos campeões, mas sigo pensando o mesmo: que não conseguiremos o título do Campeonato Espanhol", avalia Guardiola.

Até aqui, o Real Madrid só tropeçou quatro vezes no Campeonato Espanhol: derrota para o Levante e empate com o Racing Santander, na terceira e quarta rodadas, respectivamente, uma derrota para o próprio Barcelona, e este empate com o Málaga. Com 11 jogos a se fazer (um deles diante do Barça, no Camp Nou), Guardiola acha difícil a diferença de oito pontos ser tirada: "Não se enganem, o Real Madrid vai perder pouquíssimos pontos", avisa.

Guardiola, porém, não quer que o torcedor perca a esperança e siga apoiando a equipe. "O torcedor deve pensar o que o incentive, não serei eu que os farei mudar de opinião sobre ganhar o Espanhol. Minha opinião não deve imperar, o bonito é viver a ilusão de que se pode conquistar algo. O problema estamos muito atrás", comentou ele, que também acha "muito, muito, muito difícil o Barcelona ganhar as 11 partidas que faltam".