Pep Guardiola adia definição de futuro no Bayern de Munique

Pep Guardiola havia prometido revelar seu futuro após a partida contra o Hannover, neste sábado, pelo Campeonato Alemão. Mas depois do triunfo por 1 a 0, fora de casa, o técnico do Bayern de Munique saiu às pressas do estádio e adiou para o domingo o anúncio sobre seu destino a partir da próxima temporada.

"Amanhã, amanhã", limitou-se a dizer um apressado Guardiola na saída do estádio, quando perguntado pelos jornalistas justamente sobre a definição de seu futuro.

Guardiola tem contrato com o Bayern de Munique somente até o fim desta temporada. Nos últimos meses, mesmo com o sucesso da equipe em campo, cresceram os rumores sobre sua possível saída do clube. O treinador garantiu que os dirigentes bávaros já foram informados.

Apesar dos bons resultados do Bayern no Campeonato Alemão e na Liga dos Campeões, Guardiola enfrentou alguns problemas no clube, o principal deles com a equipe médica. O treinador sempre deixou claro que gosta de pensar sua carreira ano após ano e já teria recebido propostas de gigantes europeus, como Manchester City e Real Madrid, para mudar de ares na próxima temporada.