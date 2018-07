Guardiola adia retorno de Ribéry ao Bayern e francês não pega o Schalke

MUNIQUE - Sem jogar desde o dia 2 de fevereiro, por conta de uma cirurgia nas nádegas, o francês Franck Ribéry ainda não está pronto para voltar aos gramados. Nesta sexta-feira o técnico Pep Guardiola avisou que o meia não foi relacionado para enfrentar o Schalke 04, sábado, pelo Alemão, mas que estará em campo contra o Wolfsburg, uma semana depois.

Com uma lesão muscular, o suíço Xherdan Shaqiri está afastado dos gramados há duas semanas e também deve voltar ao time do Bayern de Munique diante do Wolfsburg. "Espero que eles estejam disponíveis para o jogo da semana que vem e principalmente para enfrentar o Arsenal", comentou Guardiola.

Ribéry precisou passar pela operação para remover um hematoma. A expectativa inicial era de que ele só perderia um jogo, mas até agora não voltou. Na quarta-feira, a França joga amistoso contra a Holanda, em Paris, e o meia pode ser escalado pelo técnico Didier Deschamps.