Guardiola admite dúvida entre Gabriel Jesus e Agüero no ataque do Manchester City

O técnico Josep Guardiola admitiu nesta segunda-feira que está com dúvida para escalar o ataque do Manchester City para a partida contra o Feyenoord, nesta terça, pelo Grupo F da Liga dos Campeões. E a dúvida está justamente entre o brasileiro Gabriel Jesus e o argentino Sergio Agüero.

"O Agüero está em forma, o Gabriel Jesus também está em forma. É a minha decisão mais difícil. Há muitos jogos e eles têm que estar preparados para jogar bem, mesmo que comecem no banco de reservas", declarou Guardiola, no estádio do Manchester, onde será disputada a partida de terça.

O treinador explicou que não tem preferido escalar os dois juntos no ataque do City por causa da ausência do lateral Mendy, que costuma apoiar o ataque pelos lados do campo, o que favorecia a manutenção da dupla mais centralizada. Mendy, contudo, está machucado e só deve voltar ao time em abril de 2018.

O time de Manchester entrará em campo nesta terça já com a classificação garantida para as oitavas de final. O clube inglês vive grande fase e é apontado como o melhor da Europa atualmente, em razão da campanha de 100% na Liga dos Campeões e também por conta da liderança disparada no Campeonato Inglês - são 11 vitórias em 12 jogos disputados.

Apesar do grande momento, Guardiola tenta manter a cautela à frente da equipe. E descarta qualquer favoritismo do Manchester na Liga dos Campeões. "Os favoritos são Barcelona, Real Madrid... É uma grande honra que algumas pessoas nos coloquem nesta mesma posição. Mas não fizemos nada ainda. Ainda temos uma grande história para construir na Europa", declarou.