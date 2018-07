Guardiola admite interesse em contratar Thiago Alcântara

Filho do ex-jogador Mazinho, tetracampeão mundial pelo Brasil em 1994, Thiago Alcântara tem nacionalidade brasileira, italiana e espanhola, mas optou por defender a seleção da Espanha. Revelado nas categorias de base do Barcelona, ele já tem papel de destaque no time profissional, mas é apenas opção no banco.

Apesar de jogar pouco no Barcelona, por não conseguir muito espaço no meio-de-campo que conta com Busquets, Xavi, Iniesta e Fàbregas, entre outros, Thiago Alcântara tem atraído o interesse de outros clubes europeus. O Manchester United parece ser o principal candidato, mas o Bayern de Munique também está na briga.

"Sim, claro que quero", disse Guardiola, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, quando foi perguntado se teria pedido a contratação de Thiago Alcântara. O técnico revelou, inclusive, que já conversou com Karl Heinz Rummenigge, presidente do Bayern, e Mattias Sammer, diretor esportivo, sobre o possível reforço.

"Não temos novidades. Vamos ver", avisou o treinador, que assumiu agora o comando do Bayern, garantindo que o reforço ainda não está fechado. "Ele não quer sair do Barcelona, mas quer jogar mais minutos. Thiago quer jogar. Essa é a nossa oportunidade", completou Guardiola, ressaltando que o meia é um "super jogador".

Ainda mais valorizado pela recente conquista do segundo título seguido do Campeonato Europeu Sub-21 com a seleção espanhola, repetindo o feito de 2011, Thiago Alcântara ainda não definiu seu futuro. Mas está com ótimas opções: ficar no Barcelona, jogar no Manchester United ou reencontrar Guardiola no Bayern de Munique.