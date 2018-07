Guardiola alfineta Cristiano Ronaldo após eliminar o Benfica

Josep Guardiola não deixou de responder Cristiano Ronaldo nesta quarta-feira, após o empate com o Benfica que classificou o Bayern de Munique às semifinais da Liga dos Campeões. O treinador disse que lamentava pelo atacante português, que havia revelado torcida pelo Benfica, apesar de ter defendido o rival Sporting.

"Sei que Cristiano queria muito o Benfica nas semifinais. Portando, sinto muito por ele", disse o treinador do time alemão, numa alfinetada ao craque do Real Madrid. Os comentários lembraram os tempos de rivalidade entre Barcelona, então comandado por Guardiola, e Real, ainda liderado por Cristiano Ronaldo em campo.

Hoje à frente do Bayern, Guardiola aproveitou o empate por 2 a 2 que fez o Bayern se aproximar da final para fazer uma breve avaliação de sua trajetória no time alemão, do qual se despedirá ao fim da temporada europeia - seu destino será o Manchester City, da Inglaterra.

"Tenho lido na Alemanha que, se não ganharmos a Liga dos Campeões, meu trabalho ficará incompleto para os torcedores. Bom, todos os técnicos tentam ganhar títulos e vencer o maior número de jogos possível. Esses números eu consegui aqui e não sei se vou repetir isso algum dia. Nunca ganhei tantas partidas como nesses anos", declarou.