Guardiola barra Mandzukic e não terá Schweinsteiger na Copa da Alemanha

BERLIM - O técnico Pep Guardiola resolveu nem relacionar o atacante Mario Mandzukic para a final da Copa da Alemanha, que será realizada neste sábado, em Berlim. O jogador foi descartado pelo treinador da decisão contra o Borussia Dortmund e a equipe bávara também não poderá contar com o volante Bastian Schweinsteiger, que está lesionado.

"Basti está lesionado, com um problema no joelho. (A ausência de) Mandzukic é por decisão minha", disse o treinador espanhol, em entrevista coletiva nesta sexta, em atitude que aumenta as especulações que dão conta de que o jogador croata está prestes a deixar o Bayern.

Já Schweinsteiger sofreu uma lesão no tendão do joelho esquerdo no último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Stuttgart, pela rodada final do Campeonato Alemão, e Guardiola espera que o atleta possa se recuperar a tempo de defender a Alemanha na Copa do Mundo. O treinador, porém, evitou fazer um prognóstico sobre o assunto. "Eu não sou médico", justificou.

O atacante Robert Lewandowski, que passará a defender o Bayern a partir da próxima temporada europeia, provavelmente irá jogar a final deste sábado pelo Borussia depois de ter se recuperado de uma lesão na panturrilha. Por causa do problema, o atacante polonês foi poupado do treino da última quinta-feira.