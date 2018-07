Guardiola põe em dúvida condições físicas de Schweinsteiger

O técnico do Bayern de Munique, Pep Guardiola, colocou em dúvidas o estado físico do novo meia do Manchester United, Bastian Schweinsteiger, ao dizer que seu ex-jogador nunca esteve totalmente em forma durante as últimas três temporadas. Guardiola disse que Schweinsteiger, de 31 anos, só poderá ter sucesso na liga inglesa se conseguir se livrar dos problemas com lesões.

"Quando não tem problemas com lesões, tenho completa convicção de que ele fará o melhor no Manchester United", disse Guardiola, de acordo com a mídia britânica. "Ele é um jogador de alto nível", disse o treinador espanhol. "Infelizmente, durante os três últimos anos, ele nunca esteve em boas condições. Ele vai jogar bem lá (no United). Realmente espero que isto aconteça."

Schweinsteiger, campeão mundial com a Alemanha no ano passado, mas que teve problemas no tornozelo e joelho durante sua carreira, passou 17 anos no Bayern de Munique antes de se juntar ao United neste ano.