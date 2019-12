Guardiola confirma conversas de Arteta com Arsenal, mas leva auxiliar para jogo

O auxiliar técnico Mikel Arteta participou do treinamento do Manchester City nesta terça-feira e viajará com a equipe para o confronto com o Oxford pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, apesar de estar em negociações para se tornar o próximo comandante do Arsenal.

O técnico do City, Pep Guardiola, disse que Arteta foi "incrivelmente transparente e honesto" com ele sobre suas conversas com o Arsenal, acrescentando que ele não tentaria convencer seu colega espanhol a permanecer no clube de Manchester porque "ele é adulto, sabe o que tem de fazer". "Ele sabe o que gostaríamos, mas a decisão final é pessoal", afirmou Guardiola. "Ninguém está aqui se ele não quer estar aqui."

Arteta se reuniu com dirigentes do Arsenal em duas ocasiões para discutir a possibilidade de se tornar o técnico do clube de Londres, que está com o cargo vago após a demissão de Unai Emery no mês passado.

Imagens da imprensa britânica mostraram o diretor executivo do Arsenal, Vinai Venkatesham, fora da casa de Arteta na última segunda-feira, menos de 24 horas após o City jogar contra o clube londrino pelo Campeonato Inglês. O espanhol, que atuou pelo Arsenal entre 2011 e 2016, é assistente de Guardiola no City desde 2016.

SANÉ

Atual campeão da Copa da Liga Inglesa, o time de Manchester vai jogar contra o Oxford, da terceira divisão, nesta quarta-feira. O meia-atacante alemão Leroy Sané não estará em campo, pois ainda se recupera de uma grave lesão no joelho sofrida na conquista da Supercopa sobre o Liverpool em agosto.

No entanto, Sané postou uma foto em seu perfil no Instagram utilizando chuteiras junto com a legenda: "Primeiro treino no campo feito". "É o próximo passo, ir para o campo", disse Guardiola. "O próximo será começar a treinar conosco. Depois, parte do treino e um treino completo. São notícias incrivelmente boas para ele e para todos nos."