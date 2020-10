Guardiola confirma desfalque de Agüero no City em jogo da Liga dos Campeões

O técnico Josep Guardiola confirmou nesta segunda-feira que o atacante Sergio Agüero será baixa do Manchester City na partida contra o Olympique de Marselha, na terça, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O argentino sofreu uma lesão no tendão e poderá ser desfalque por até um mês.

"Vai depender da gravidade da lesão. Esperamos (ficar sem ele) 10 a 15 dias, pelo menos. Mas podem ser três ou até quatro semanas. Quando você fica afastado por quatro ou cinco meses, com uma lesão no joelho, você sempre corre o risco quando volta a jogar", disse o treinador.

Leia Também Com aumento de contaminados pela covid-19, Mönchengladbach x Real Madrid não terá público

Agüero se machucou na partida contra o West Ham, no sábado, e precisou ser substituído no início do segundo tempo, dando lugar ao jovem Phil Foden - ele marcou o gol do City no empate em 1 a 1 fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

Maior artilheiro da história do time inglês, o argentino havia voltado a jogar há uma semana, no triunfo sobre o Arsenal por 1 a 0, após ficar quatro meses ausente devido a uma cirurgia no menisco do joelho.

Guardiola confirmou também que o meia Kevin De Bruyne e o zagueiro Aymeric Laporte estão liberados para jogar na França. Mas o reforço Nathan Ake e o brasileiro Gabriel Jesus ainda não poderão entrar em campo nesta rodada da fase de grupos da competição continental. "Gabriel precisa de 7 a 10 dias para voltar."