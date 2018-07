Guardiola confirma desfalques de Douglas Costa, Robben e Alaba no Bayern

Com uma torção no tornozelo esquerdo, Alaba é quem exibe situação mais complicada. A lesão, mais séria do que pensava inicialmente o departamento médico do clube, vai tirar o jogador de ação pelo menos até o recesso do fim de ano. "Espero que ele possa estar de volta aos treinos no começo do ano novo", disse Guardiola.

Douglas Costa vem reclamando de dores musculares nas últimas semanas. Na avaliação do treinador, é possível que o brasileiro volte ao time a tempo de jogar a última partida do ano, contra o Hannover, fora de casa, no dia 19, em rodada do Campeonato Alemão.

Quanto a Robben, Guardiola evitou prever uma possível data para seu retorno. "Ele nos contou que estava fora de forma", disse o técnico, que conta com a volta do francês Franck Ribéry, afastado dos gramados desde março. "Ele vai voltar ao time ainda neste ano, com certeza", afirmou. "O que importa é que todos estejam 100% depois do recesso do fim de ano", projetou Guardiola.

Além deles, desfalcam o Bayern de Munique no duelo contra o embalado Borussia Mönchengladbach, no sábado, pelo Alemão, os jogadores Juan Bernat, Thiago Alcantara e Mario Götze.

Antes do fim do ano, o time de Munique ainda tem compromissos na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha. Na próxima semana, enfrentará o Dínamo de Zagreb, pela competição europeia - já está classificado para a fase de mata-mata. No torneio nacional, o rival será o Darmstadt, no dia 15, pelas oitavas de final.