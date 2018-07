Guardiola confirma que ficará mais um ano no Barcelona

"Tenho mais um ano de contrato e espero cumpri-lo", garantiu Guardiola. "Estou muito feliz por ser o treinador destes jogadores, mas o trabalho não é fácil. Vou continuar por mais um ano e depois veremos", afirmou.

Cotado para defender outros clubes da Europa, como o Chelsea, o treinador atribuiu sua permanência à qualidade do elenco do Barcelona. "Meu futuro será muito difícil porque estarei em outro clube com outros jogadores pensando ''onde posso encontrar aqueles tipos de jogadores?''. Agora eu sinto que terei mais um ano para admirá-los".

Satisfeito com seu time, o técnico não poupou elogios aos seus comandados. "Me sinto privilegiado. O jeito que eles venceram é o que me orgulha mais. Nós queremos jogar futebol", aprovou Guardiola, que voltou a exaltar Lionel Messi. "Lionel é o melhor jogador que já vi jogar e provavelmente será o melhor que eu terei visto".

Com a conquista deste sábado, Guardiola acumulou dez títulos em três anos à frente do Barcelona. Ciente da pressão por mais troféus, o técnico admitiu que poderá ter problemas caso não consiga manter o grande rendimento do time nas próximas temporadas. "Obviamente, há garotas caindo aos seus pés quando você vence, mas isso pode mudar da noite para o dia. As pessoas dizem ''Pep é bom'', mas você só precisa decepcionar em um ano e eles te demitem. Um técnico depende dos seus jogadores", declarou.