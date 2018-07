Guardiola confirma Robben contra o Barça e cogita escalá-lo terça

Um dia depois de confirmar o título do Campeonato Alemão mesmo sem entrar em campo, graças à derrota do Wolfsburg, o Bayern de Munique já mudou o foco. Nesta terça-feira, a equipe faz as quartas de final da Copa da Alemanha diante do Borussia Dortmund e pode contar com o retorno de Arjen Robben, recuperado de lesão. Se não atuar nesta partida, o holandês está garantido diante do Barcelona, dia 6 de maio, no Camp Nou.

"O Robben precisa de um pouco de tempo para recuperar a condição física. Nós precisamos dele, não temos jogadores para situações de um contra um", declarou o técnico Pep Guardiola nesta segunda. "O Robben não é um reserva de luxo. Se estiver em forma, vai jogar amanhã desde o começo. Mas não vamos esquecer que ele está lesionado há cinco semanas."

Robben já está afastado há mais de um mês, graças a uma lesão no músculo abdominal, mas estará de volta para o jogo mais importante do Bayern na temporada até o momento, contra o Barça. "Ele já voltou aos treinos e conto com ele, no mais tardar, para enfrentar o Barcelona", apontou Guardiola.

Apesar de garantir o foco já nas próximas partidas, o treinador espanhol encontrou tempo para comemorar o título alemão, pelo menos até entrar em campo diante do Borussia. "Nós estamos extremamente satisfeitos por termos defendido o título com sucesso. Vamos ter tempo para celebrar, mas amanhã temos uma decisão contra o Dortmund."