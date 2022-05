Guardiola conta com reforços na defesa do City para rodada decisiva do Campeonato Inglês

Após a decepção na semifinal da Liga dos Campeões, o Manchester City está totalmente focado na rodada final do Campeonato Inglês, do qual pode ser campeão mesmo em caso de tropeço em seu último jogo, no fim de semana. Mas, para evitar surpresas, o time de Pep Guardiola conta com reforços na defesa.

No treino desta quinta-feira, o treinador pôde orientar em campo o lateral Kyle Walker e o zagueiro John Stones. A dupla era considerada carta fora do baralho há umas semanas, em razão de problemas físicos. Inicialmente, Guardiola acreditava que só poderia contar novamente com eles na próxima temporada europeia.

Mas eles se recuperaram antes do previsto e treinaram normalmente nesta quinta. Assim, poderão aparecer ao menos na lista de relacionados para o duelo de domingo, contra o Aston Villa, em casa, pela 38ª e última rodada do Campeonato Inglês. O mesmo já havia acontecido com o zagueiro Rúben Dias, que voltou ao time antes do estimado, no mês passado.

Tanto Walker quanto Stones foram desfalques do City no segundo jogo da semifinal da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid - o time inglês sofreu uma dura virada nos acréscimos e foi eliminado na prorrogação.

Com apenas um ponto à frente do Liverpool na tabela do Inglês (90 a 89), o City precisa vencer no domingo para não contar com o resultado do rival e se sagrar bicampeão com tranquilidade. Se empatar, torcerá por um tropeço do segundo colocado, que enfrentará o Wolverhampton, também em casa, no mesmo dia.