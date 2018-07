Guardiola diz que acerto com City não prejudicará Bayern

Em suas primeiras declarações desde que a oficialização do acerto com o Manchester City, Josep Guardiola fez críticas à imprensa nesta sexta-feira e garantiu que o acordo precoce com o time inglês não prejudicará seu trabalho no Bayern de Munique até maio. Ele assumirá o City somente ao fim da atual temporada europeia.

"Eu posso controlar as duas situações", assegurou o treinador, que se recusou a falar sobre o futuro trabalho à frente do time inglês. "Eu só vou falar sobre o Manchester City em maio, junho. Só falarei sobre o Manchester na Inglaterra."

Na entrevista coletiva que precede a partida do Bayern contra o Bayer Leverkusen, a ser disputado neste sábado, Guardiola se mostrou incomodado com a cobertura que a imprensa dedicou a sua transferência ao futebol inglês. "Atualmente, falta respeito pelo nosso trabalho. As pessoas não acreditam mais nas minhas palavras", reclamou.

Guardiola foi anunciado como novo treinador do Manchester City na segunda-feira, em comunicado do próprio clube. No fim do ano passado, o Bayern já havia divulgado que o técnico só seguiria no time até o fim da temporada - anunciara até que o italiano Carlo Ancelotti será seu substituto.