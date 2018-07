Guardiola dá mais quatro dias de folga para Messi

BARCELONA - Preocupado com a desgastante maratona de jogos que seu principal jogador enfrentou ao longo de 2011, o técnico Pep Guardiola resolveu ampliar a folga de fim de ano de Messi. Assim, enquanto o elenco do Barcelona volta aos treinos em 29 de dezembro, o astro argentino ganhou quatro dias a mais de descanso, devendo retornar ao clube apenas em 2 de janeiro.

Logo depois da conquista do título do Mundial de Clubes, no último domingo, Guardiola já tinha dado descanso extra para os jogadores sul-americanos do elenco do Barcelona (Messi, Mascherano, Alexis Sanchez, Daniel Alves, Adriano e Maxwell), além do malinês Keita e do francês Abidal. Assim, eles não precisaram nem enfrentar o Hospitalet, na quinta-feira, pela Copa do Rei.

Com exceção de Daniel Alves, que ganhou sua folga até 31 de dezembro, o descanso de todos estava programado para acabar em 29 de dezembro - inclusive daqueles que só saíram depois do jogo contra o Hospitalet. Mas Guardiola anunciou nesta sexta-feira que Messi terá quatro dias a mais, podendo retornar aos treinos apenas em 2 de janeiro, após o réveillon.

Depois da folga no Natal, quando não terá compromissos, o Barcelona terá que treinar no período do réveillon, já que voltará a jogar no dia 4 de janeiro, quando enfrenta o Osasuna pelas oitavas de final da Copa do Rei.