Guardiola descarta novas contratações no Bayern de Munique

Antes da abertura oficial da temporada - enfrenta o Borussia Dortmund nesta quarta-feira pela Supercopa da Alemanha -, o técnico espanhol Pep Guardiola garantiu estar satisfeito com o elenco do Bayern de Munique. Segundo ele, não serão contratados novos reforços nesta janela de transferências.

Atual bicampeão alemão, o Bayern contratou o atacante polonês Lewandowski, o zagueiro espanhol Bernat e o goleiro espanhol Reina para a próxima temporada. Em compensação, vendeu dois jogadores importantes do antigo elenco: o meia alemão Toni Kroos e o atacante croata Mandzukic.

"Não precisamos de novos jogadores. Estou feliz com o elenco", avisou Guardiola, que negou um suposto interesse do Bayern no meia alemão Reus, do rival Borussia Dortmund. "Já temos oito meio-campistas. Oito! É suficiente", explicou o treinador, que vai para sua segunda temporada em Munique.