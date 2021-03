Guardiola descarta possibilidade de Manchester City ganhar os quatro títulos na temporada

O técnico Pep Guardiola descartou, nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva para o jogo de volta com o Borussia Mönchengladbach, na terça-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, a possibilidade de o Manchester City conquistar quatro títulos nesta temporada. Seriam eles: Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões.

"Nunca aconteceu de um time ganhar os quatro títulos em uma temporada e eu acho que não vai acontecer nesta temporada", disse o treinador espanhol, que levou o time azul de Manchester à conquista inédita do Inglês, Liga Inglesa e Copa da Inglaterra em 2018/19.

O City venceu o primeiro duelo com o Borussia Mönchengladbach, na Alemanha, por 2 a 0, e está perto da classificação às quartas de final da Liga dos Campeões. No Inglês, o time de Guardiola soma 14 pontos a mais (71 a 57) do que o rival United a oito rodadas do final. Na Copa da Inglaterra, enfrenta, no sábado, o Everton, pelas quartas de final. A equipe está na decisão da Liga Inglesa e vai enfrentar o Tottenham.

O Manchester United, grande rival do City, é o único time inglês a vencer a Liga dos Campeões, o Inglês e a Copa da Inglaterra. Obteve este feito em 1998/99. "Temos de pensar no jogo desta terça e depois no de sábado contra o Everton (Copa da Inglaterra). Não sei o que vai acontecer no final da temporada, mas normalmente isso (quatro títulos) não acontece."

O treinador aproveitou para cobrar seus comandados e exigir respeito ao Borussia Mönchengladbach. "Neste momento (esta equipe do City) está pior do que as anteriores porque os outros ganharam muito e este time nada ganhou. Estamos credenciados pelos troféus que podemos ganhar. Esta equipe tem que provar isso. Tenho um respeito incrível pelo Gladbach. Eles têm armas e eles sabem como usá-las. Eu quero ver o City tentar vencer o jogo."