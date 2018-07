Guardiola 'desiste' de título e espera subir patamar do City na próxima temporada

Já é possível dizer que o técnico espanhol Pep Guardiola fracassou em sua primeira temporada no Manchester City. Contratado com imensa badalação do Bayern de Munique, e mesmo após gastar fortunas com reforços, ele não apenas falhou na tentativa de realizar o grande sonho do clube - de conquistar a Liga dos Campeões da Europa -, como praticamente deu adeus ao Campeonato Inglês ainda com oito jogos a disputar.

E quem confirmou essa "desistência" na disputa pelo título foi o próprio técnico. Frustrado com a derrota para o Chelsea, na última quarta-feira, por 2 a 1, fora de casa, Guardiola foi sincero e admitiu que resta apenas ao Manchester City lutar por uma vaga na Liga dos Campeões.

A equipe está apenas em quarto lugar no Campeonato Inglês, com 14 pontos atrás do Chelsea e sete do vice-líder Tottenham. "O Campeonato Inglês acabou para nós, a briga será entre Tottenham e Chelsea. Agora temos a batalha para se classificar pela Liga dos Campeões".

Mas a frustração é grande. Após chegar ao Manchester City, o badalado treinador pediu a contratação de Gabriel Jesus, Claudio Bravo, John Stones, Ilkay Gundogan, Nolito, Aleksandar Zinchenko e Leroy Sane, entre outros. O time, contudo, não engrenou. Foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, pelo Monaco, e faz uma campanha "doméstica" muito irregular.

Ainda assim, apesar da frustração, Guardiola procurou destacar bons momentos na derrota para o Chelsea. E garantiu que tem condições de mudar o Manchester City de patamar na próxima temporada. "Criamos chances de vencer. Sou um cara de sorte por comandar esse clube. Espero que eles sigam comigo, pois gostaria de mudar o time de degrau na próxima temporada", completou o treinador.