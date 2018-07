Guardiola discutirá seu futuro com o Bayern na pausa de inverno do Alemão O Bayern de Munique vai conversar com o técnico Pep Guardiola sobre seu futuro durante a pausa de inverno do Campeonato Alemão, disse neste sábado o presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge. Guardiola evita comentar publicamente seus planos, apesar de seu contrato com o Bayern se encerrar ao final da temporada. O clube gostaria de estender a sua permanência.