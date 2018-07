Guardiola diz estar feliz com temporada do Barcelona Nem mesmo a eliminação na semifinal da Liga dos Campeões, para a Inter de Milão, parece ter abalado Josep Guardiola. Nesta sexta-feira, o treinador do Barcelona garantiu estar contente com o desempenho da equipe na temporada e prometeu seguir firme na disputa pelo título do Campeonato Espanhol.