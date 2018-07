Guardiola diz não ter pressa de renovar contrato com Bayern

O Bayern de Munique demonstrou repetidas vezes desejo de renovar o contrato com o técnico Pep Guardiola, mas o espanhol não parece ter pressa de assinar um acordo para além de 2016.

Guardiola levou o Bayern a uma dobradinha de títulos no Campeonato Alemão e na Copa da Alemanha em sua primeira temporada no cargo, no ano passado, mas qualquer conversa sobre uma renovação contratutal que ultrapasse os três anos originais só irá acontecer no final do ano.

Apesar de sua dianteira folgada na liga alemã estar se repetindo na atual campanha, qualquer possível ampliação no acordo com o time parece depender em grande parte da capacidade de Guardiola de conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada.

A eliminação na semifinal no ano passado diante do Real Madrid acabou com as esperanças de uma primeira temporada de sonho para Guardiola, e o espanhol está ansioso para compensar.

“Ainda temos tempo de conversar (sobre renovação contratutal) depois do final da temporada no meio do ano. O futebol é de um jeito hoje e completamente diferente no dia seguinte”, disse Guardiola aos torcedores do Bayern durante visitas às torcidas organizadas no final de semana.

“Foi um grande desafio para mim (trabalhar no Bayern). Tem sido muito prazeroso e a realização de um sonho ser o técnico do Bayern”, afirmou ele, quando indagado especificamente sobre uma possível ampliação de contrato.