Guardiola diz que Agüero pode voltar ao Manchester City neste sábado

O técnico Josep Guardiola revelou nesta sexta-feira que o atacante Sergio Agüero poderá voltar ao time do Manchester City neste sábado, na partida contra o Stoke City, em rodada do Campeonato Inglês. O treinador afirmou que o argentino vem treinando bem ao longo da semana.

"Talvez ele possa jogar. No treino de hoje, vamos ver como ele está. Ainda não está 100%, mas se recuperou muito bem", disse o treinador. Agüero sofreu um acidente de carro no dia 28 de setembro, antes da parada no campeonato para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Ele fraturou uma vértebra, mas aproveitou a interrupção dos campeonatos para se recuperar rapidamente. E, na terça-feira, voltou aos treinos. "Ele já treinou bem desde o acidente. Espero que possamos contar com ele assim que possível", declarou Guardiola. "Vamos ver o que acontece. Estamos feliz por tê-lo de volta."

Se o retorno de Agüero ainda é incerto, a baixa de Vincent Kompany está confirmada. Ele sofreu uma lesão na panturrilha quando defendia a seleção da Bélgica, em jogo disputado em agosto, e ainda não tem condições de jogo. "Ele está muito, muito melhor do que estava. Mas ainda está machucado", disse Guardiola.