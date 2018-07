Guardiola diz que ainda não decidiu se ficará no Barça

Guardiola renovou seu contrato seguidamente por um ano depois de assinar um acordo por dois, quando a assumiu o clube, antes do início da temporada 2008/2009. "Eu gostaria de ter tomado a minha decisão antes, mas ainda está claro", disse neste sábado. "É uma questão pessoal. Eu preciso encontrar a motivação para continuar e isto ainda não está claro".

O Barcelona está garantido na final da Copa do Rei e próximo de avançar às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. No Campeonato Espanhol, porém, o atual tricampeão, tem dez pontos a menos do que o líder Real Madrid.

Guardiola garantiu que o clube catalão não deu nenhum ultimato para que ele definisse o seu futuro. "Agora eu prefiro demorar um pouco mais. Eu não quero dizer ainda, eu

preciso ter certeza", disse o ex-jogador do Barcelona. "Se as pessoas respeitam isso, ótimo, se não, muito ruim. Esta é a situação que existe, eu já respondi a muitas perguntas sobre isso e eu não tenho mais nada a dizer".

O Barcelona vai para a partida contra o Valencia, neste domingo, após sofrer apenas a sua segunda derrota no Campeonato Espanhol, para o Osasuna, no último fim de semana. Na última terça-feira, a equipe se recuperou ao vencer o Bayer Leverkusen por 3 a 1 na Liga dos Campeões da Europa. A equipe, porém, tem sofrido com ao excesso de desfalques provocadas por lesões, como as dos meio-campistas Xavi Hernández e Andrés Iniesta e do atacante David Villa.

Desde a chegada de Guardiola, Barcelona ganhou três vezes seguidas o Campeonato Espanhol, duas edições da Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Europa, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.