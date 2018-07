Guardiola diz que Barcelona não vai contratar em janeiro

O Barcelona vendeu o lateral brasileiro Maxwell para o Paris Saint-Germain, enquanto o atacante David Villa vai desfalcar a equipe no restante da temporada 2011/2012 por causa da lesão sofrida durante as semifinais do Mundial de Clubes. Também contundidos, o atacante holandês Ibrahim Afellay e o zagueiro Andreu Fontas estão desfalcando a equipe.

Além disso, o Barcelona vai perder nas próximas semanas o volante malinês Seydou Keita, que disputará a Copa Africana de Nações. Mesmo assim, Guardiola avisou que usará a sua base para compensar os desfalques. "Até o final iremos com estes", declarou o treinador. "Não é bom ir ao mercado porque eles precisam se adaptar e custa dinheiro. O mais produtivo, sustentável e econômico é a base".

O Barcelona está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, cinco pontos atrás do Real Madrid, e vai enfrentar o Real Bétis no domingo. "As pessoas devem saber que eu estou convencido de que vamos lutar até o fim. Depois disso, se nós ganharmos ou não, eu não posso controlar", disse Guardiola. "Restam 63 pontos em jogo, são muitos pontos e o único objetivo que eu tenho é transmitir que temos de ir bem nesses 63 pontos".