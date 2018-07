Guardiola diz que Bayern precisará correr riscos contra o Porto

Depois da atuação apagada no jogo de ida contra o Porto, na semana passada, o Bayern de Munique terá que se arriscar mais na partida da volta, nesta terça. Esta é a avaliação do técnico Pep Guardiola, que mantém a confiança na classificação às semifinais da Liga dos Campeões, apesar da dura missão de reverter a derrota por 3 a 1 na ida.

"Amanhã [terça] temos de correr mais riscos. É normal após o que aconteceu em Porto. Estou otimista e realista. Após uma derrota por 3 a 1, não será fácil de todo, mas acredito que vamos seguir para as semifinais", declarou o treinador do time alemão.

Apesar da confiança, Guardiola admite que será um desafio vencer o Porto por três gols de diferença na Allianz Arena. "Este jogo é um grande desafio, mas, quando se treina um clube como o Bayern, todos os dias são um desafio. Durante as últimas semanas, que não têm sido fáceis para nós, aprendi muito sobre o meu trabalho", afirmou.

Para manter a confiança em alta, o técnico se baseia na consistência do Bayern na temporada até agora, apesar dos seguidos desfalques da equipe. "Mesmo com todos os problemas que tenho, estamos nas semifinais da Copa da Alemanha, provavelmente vamos ganhar novamente o Campeonato Alemão e ainda estamos na luta pela Liga dos Campeões. Mas conheço o clube para o qual trabalho. É como no Barcelona ou no Real Madrid - só interessa ganhar tudo."