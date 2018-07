Guardiola diz que City comprou gols ao acertar com Gabriel Jesus

Gabriel Jesus nem chegou ao Manchester City e o técnico Pep Guardiola já rasga elogios ao atacante do Palmeiras. O treinador do clube inglês deu entrevista e disse que ao acertar a contratação do jogador, o time está "comprando gols". Ele ainda o comparou ao argentino Sergio Aguero.

"Ele é como Kelechi (Iheanacho) e Sergio (Aguero). Quando a bola está lá, é gol. Ele tem o senso para marcar. Então, nós estamos comprando gols. Isso não é fácil hoje. Ele se movimenta muito e abre espaço", analisou o treinador, citando dois jogadores do atual elenco do City.

A imprensa europeia também está eufórica com o garoto de 19 anos e já iniciaram algumas comparações. A principal dela é com Neymar, do Barcelona, algo que Guardiola não concorda com a relação.

"Isso não o ajuda. O Neymar já é um jogador que está aqui, o Gabriel Jesus está vindo pela primeira vez à Europa. Ele encontrará no Manchester um bom ambiente, calmo, para trabalhar todo dia, e não terá problemas. Estaremos aqui para ajudá-lo. Se ele quiser, nós vamos ajudar", assegurou o treinador, que ligou diretamente para Gabriel durante as negociações.

Gabriel Jesus vai se apresentar ao Manchester City em janeiro. Pelo atacante, o clube inglês pagará 32 milhões de euros (cerca de R$ 118, 9 milhões) e ele terá um contrato válido até julho de 2021.