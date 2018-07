Guardiola vê duelo entre Manchester City e Barcelona como 'especial'

Pep Guardiola gostou do sorteio da Liga dos Campeões, realizado na última quinta-feira, em Mônaco. Embora o grupo do Manchester City já projete um difícil desafio com o Barcelona, ele reconheceu nesta sexta-feira que será especial reencontrar o ex-time, que o projetou como técnico para o futebol mundial.

Os dois times estão no Grupo C da competição continental, ao lado de Borussia Mönchengladbach e Celtic. Além de ser técnico, o espanhol marcou época também como jogador na equipe catalã.

"Não posso negar que é especial para mim retornar a Barcelona. Cresci lá e joguei lá até me tornar jogador. Passei boa parte da minha vida lá, conheço as pessoas, o clube, a imprensa, a maioria dos jogadores. A emoção existe, mas isso já aconteceu com o Bayern de Munique na última temporada", declarou.

Sobre os demais adversários do grupo, Guardiola pregou respeito e previu dificuldade para se classificar. "Precisaremos de nosso melhor desempenho para avançar à próxima fase. Conheço muito bem o Barcelona e o Borussia Mönchengladbach, e tenho muito respeito pelo Celtic. Eles têm muita experiência europeia", elogiou.

O treinador enalteceu ainda o novo reforço do Manchester City, o goleiro chileno Claudio Bravo, mas antecipou que ele não estreará contra o West Ham, domingo, pelo Campeonato Inglês. "Ele está bem, mas não jogará no final de semana."