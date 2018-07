Guardiola diz que foco do Barcelona agora é o Mundial

Diante do Milan, o Barcelona já entrou em campo classificado, mas a vitória foi importante por lhe garantir antecipadamente a primeira posição do grupo, o que dá vantagem de decidir em casa nas oitavas de final. Por isso mesmo, Guardiola ficou satisfeito com sua equipe. "Fizemos uma boa partida. É uma honra ganhar no Estádio San Siro", disse o técnico.

Com o resultado, Guardiola se tornou o técnico com maior número de vitórias de Liga dos Campeões na história do Barcelona: 27. "Esses números são consequência dos títulos que conseguimos. Tive sorte de ganhar 12 de 15 títulos possíveis (desde que assumiu o clube). Com outros jogadores não teria conseguido. Com outro treinador, talvez sim", minimizou.

"O mais importante é que estamos nas oitavas de final e que jogaremos o jogo de volta em casa. Agora, vamos nos preparar para o Mundial, que é o objetivo primordial nas próximas partidas antes que acabe o ano", afirmou Guardiola, "ignorando" que, antes de viajar para o Japão, o Barcelona ainda faz o clássico com o rival Real Madrid no dia 10 de dezembro.

No Mundial, o Barcelona fará a sua estreia no dia 15 de dezembro, já nas semifinais, quando encara o vencedor do jogo entre Esperance (Tunísia) e Al-Sadd (Catar). Mas a grande expectativa é por um encontro do clube espanhol com o Santos numa eventual final da competição no Japão, quando os astros Messi e Neymar poderão se enfrentar.