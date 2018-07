Guardiola diz que Gabriel Jesus terá férias antes de se apresentar ao City

O técnico Pep Guardiola jantou com o novo reforço do Manchester City, Gabriel Jesus, na noite da última quinta-feira. Este contato entre treinador e jogador, no entanto, demorará para ser levado a campo. Isto porque o próprio comandante do City confirmou nesta sexta que o jovem brasileiro, de 19 anos, terá um período de férias antes de se apresentar oficialmente ao clube.

"Esse garoto está há quase três anos sem férias. Ele foi para os Jogos Olímpicos e ganhou a medalha de ouro, e depois, jogou imediatamente com o Palmeiras. Ele vai precisar de tempo para descansar. Talvez duas, três semanas, talvez um mês. Eu não sei. Nós veremos", declarou.

Jesus teve a companhia de Guardiola, do diretor de futebol Txiki Begiristain e dos brasileiros Fernando e Fernandinho no jantar da última quinta. Esta aparição na Inglaterra, no entanto, foi somente uma visita e o jogador voltará ao Palmeiras para a última rodada do Campeonato Brasileiro, dia 11, contra o Vitória, em Salvador.

"O Palmeiras venceu o campeonato, então ele veio para cá para ver pela primeira vez nossa academia de futebol", comentou Guardiola. "Foi apenas para começar a ter um pouco de contato, ele ver onde vai morar, onde vai trabalhar, essas coisas."

Com o adiamento da última rodada do Brasileirão, em homenagem à tragédia da Chapecoense, há a possibilidade de Jesus acompanhar o duelo do City com o Chelsea no sábado, em Manchester. "Talvez ele veja o jogo e depois, vai para o Brasil para as férias", afirmou Guardiola.