Guardiola diz que Lahm deve começar jogando contra o Dortmund

O capitão Philipp Lahm deve diminuir a extensa lista de desfalques do Bayern de Munique por lesões e ser titular no jogo deste sábado com o Borussia Dortmund, pelo Campeonato Alemão. O técnico Pep Guardiola confirmou a provável escalação do defensor e também as ausências dos contundidos Franck Ribery, Arjen Robben, Javi Martinez e David Alaba, todos lesionados.

O treinador ainda não tem certeza sobre as condições de jogo de Holger Badstuber, enquanto Thiago Alcantara poderia atuar por "talvez alguns minutos" após superar uma grave lesão no joelho.

Lahm fez apenas duas aparições saindo do banco de reservas pelo Bayern depois que contundiu o tornozelo durante treinamento em 18 de novembro, e Guardiola tentou tirar a pressão sobre o seu capitão, avisando que toda a equipe tem que trabalhar em conjunto para compensar a falta de jogadores.

"Robben é ótimo no um contra um, também chegando para marcar gols saindo das laterais. Ribery também. Sem eles, não temos jogadores para o um contra um, por isso temos que passar a bola", disse Guardiola. "Os jogadores têm que saber, precisamos de mais, mais, mais. Precisamos de 100%".

Alaba tornou-se o último componente da lista de lesionados do Bayern após romper o ligamento interno do joelho esquerdo na seleção da Áustria. O lateral-esquerdo está sob risco de perder o resto da temporada. "Não é uma boa notícia para qualquer um", disse Guardiola. "Até agora, nós lidamos, e seguimos. E nós temos que fazer isso agora".

Enquanto tentava não usar as lesões como uma desculpa, o treinador lamentou os problemas em um momento complicado, com vários jogos - serão 7 em 22 dias - pelo Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões da Europa.

"O plantel do Bayern tem que se unir para lutar por todos os títulos. Não há desculpas. Se não ganhar, a culpa é nossa", disse Guardiola. "Estamos felizes de jogar em abril, com todas as possibilidades (de títulos) ainda em aberto. Agora, cada jogo é uma final. No começo da temporada, se você não ganhar você segue. Agora, se você perder, é isso. Nós não queremos mais lesões".

Quando perguntado se este é o momento mais difícil que enfrentou em sua segunda temporada no Bayern, Guardiola respondeu: "Sim, definitivamente." Ele, no entanto, está ansioso para o duelo como visitante contra Dortmund, que tem realizado campanha ruim no Campeonato Alemão e chegou a ocupar a zona de rebaixamento.

"A qualidade do elenco, o treinador, a equipe, é superior à sua posição na tabela. A qualidade ainda está lá", disse Guardiola. "O jogo de amanhã é como uma final. Não é uma final, mas estamos lutando para defender o nosso título, e o Dortmund está lutando pela Liga dos Campeões ou Liga Europa", acrescentou. "A minha experiência com o Dortmund e (o técnico Jürgen) Klopp é da sua pressão, do o seu jogo ofensivo. É bom assim. Será uma super jogo".