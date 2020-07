Guardiola diz que será 'incrível' ter Bielsa na Premier League na próxima temporada

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou que será "incrível" ter o argentino Marcelo Bielsa como técnico do Leeds United na próxima temporada na Premier League (1ª divisão do futebol inglês).

"Bielsa é muito especial. Acho que será incrível tê-lo na Premier League na próxima temporada", declarou o técnico espanhol quando questionado numa entrevista coletiva sobre o retorno à primeira divisão do Leeds, comandado desde o ano passado pelo técnico argentino.

"Marcelo é um dos treinadores mais influentes. O conhecimento não depende dos troféus que você ganha. Os jogadores julgam o técnico pelo seu conhecimento", acrescentou Guardiola, que sempre admirou o argentino. Sob o comando de Bielsa, o time inglês conseguiu na semana passada retornar à Premier League, após 16 anos na segunda divisão.

"Parabéns ao Leeds. Não apenas ao Marcelo Bielsa. Leeds é um clube histórico. Depois de 16 anos, eles voltaram. Será bom jogar em seu estádio. Um trabalho excepcional, não foi fácil", disse Guardiola.

"Tive a sorte de falar com ele em algumas ocasiões (...) Nenhum outro treinador pode fazer jogar da maneira como ele faz, ele sempre tem um toque muito pessoal. Ninguém pode imitá-lo. Isso o torna tão especial" , destacou o treinado do City, na véspera da partida contra o Watford, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, em que seu time tem o segundo lugar garantido.

Guardiola também foi questionado sobre o seu futuro no Manchester City, e o técnico deixou claro que continuará à frente do 'Citizens'. "É um desafio para mim. Nunca estive no mesmo clube por mais de cinco anos. É um desafio para ver se podemos manter o nível das temporadas anteriores ".

O grande desafio que o Manchester City enfrenta nesta temporada, depois de ser eliminado nas semifinais da Copa da Inglaterra pelo Arsenal no sábado, será passar às quartas de final da Liga dos Campeões, tendo pela frente no jogo de volta, a ser disputado em Lisboa, o Real Madrid. Na partida de ida, os ingleses venceram os espanhóis por 2 a 1 no estádio Bernabéu.

"Estou empolgado pelas próximas duas semanas, pelo jogo do Real Madrid em particular e pela próxima temporada. O momento em que perder essa ilusão e essa chama será um problema", concluiu Guardiola.