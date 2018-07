Guardiola diz que tristeza por morte de Vilanova é 'para sempre'

SÃO PAULO - O técnico do Bayern de Munique, Pep Guardiola, ofereceu neste sábado os seus pêsames à família de Tito Vilanova, ex-técnico do Barcelona falecido na sexta-feira, dizendo que a tristeza que sentiu com a perda de seu antigo assistente e amigo o acompanhará para sempre. Vilanova morreu aos 45 anos após uma batalha contra o câncer que o obrigou a entregar o cargo no clube catalão no fim da última temporada.

"Vivemos muitas coisas juntos", disse Guardiola aos repórteres após a vitória de 5 a 2 de seu time sobre o Werder Bremen neste sábado, pelo Campeonato Alemão. "Perdemos juntos, ganhamos juntos. É uma situação muito difícil. Esta tristeza me acompanhará para sempre", disse Guardiola.

O Bayern de Munique fez um minuto de silêncio antes da partida da Liga Alemã e os jogadores usaram faixas pretas nos braços em homenagem ao técnico do Barcelona. O clube emitiu condolências em alemão e espanhol.

Vilanova assumiu o Barcelona na temporada 2012-13, tendo atuado como assistente de Pep Guardiola no período mais bem sucedido da história do time espanhol, quando conquistaram três de quatro títulos do Campeonato Espanhol e duas Ligas dos Campeões, em 2009 e 2011.