Guardiola diz que vai definir futuro com diretoria do City ao fim da temporada

O técnico Joseph Guardiola afirmou nesta sexta-feira que vai decidir o seu futuro com a diretoria do Manchester City no fim da temporada europeia. O clube espera estender o vínculo com o treinador, que evita projetar seu futuro a médio prazo.

"Vai depender da minha energia, da minha força para seguir em frente. Agora estou bem", disse o treinador, sem confirmar o interesse em estender seu contrato com o clube. Guardiola ainda tem mais uma temporada de vínculo com o time inglês.

O vitorioso técnico chegou ao time de Manchester em 2016 e está em sua segunda temporada no futebol inglês. Ele veio de três temporadas no comando do Bayern de Munique, onde não alcançou a meta de faturar o título da Liga dos Campeões, o que havia obtido com o Barcelona.

No Manchester City, o objetivo é o mesmo. Mas o plano foi derrubado com a eliminação diante do Liverpool nas quartas de final, na semana passada. Em compensação, o time assegurou a conquista do Campeonato Inglês no fim de semana passado, com cinco rodadas de antecedência. O clube já havia faturado a Copa da Liga Inglesa.