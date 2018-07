Guardiola e Bravo reencontram Barça em briga por ponta de grupo na Liga dos Campeões

Na defesa da liderança do grupo C da Liga dos Campeões, o Barcelona jogará contra o Manchester City nesta quarta-feira no estádio Camp Nou e terá pela frente dois velhos conhecidos, o goleiro Claudio Bravo, que defendeu a equipe catalã até a última temporada, e o técnico Josep Guardiola, que marcou época à frente dos 'blaugranas'.

O Barça teve um bom início no torneio continental, com uma goleada sobre o Celtic e uma virada diante do Borussia Mönchengladbach e tem seis pontos, dois a mais que os 'Citizens'. O time inglês superou o representante alemão, mas ficou no empate - um eletrizante 3 a 3 - diante do campeão escocês.

Apesar de acumular duas derrotas na temporada, para Alavés e Celta de Vigo, a equipe comandada por Luis Enrique foi testada apenas uma vez até agora, no empate com o Atlético de Madrid em 1 a 1 como mandante. Dessa forma, terá o segundo grande desafio nesta quarta.

Para esse teste, Luis Enrique conta com a volta de Lionel Messi ao time titular, voltando a formar o badalado trio de ataque com Neymar e Luis Suárez. O camisa 10 desfalcou a seleção argentina nas Eliminatórias devido a uma lesão muscular na coxa direita e voltou aos gramados no último sábado, quando começou no banco e entrou para fazer um gol na goleada sobre o Deportivo La Coruña por 4 a 0.

Dessa forma, os donos da casa terão força máxima diante dos 'Citizens', com Sergi Roberto na lateral direita. Contratado para ser o substituto de Daniel Alves, Aleix Vidal não vem convencendo e acabou sendo preterido.

Entre os adversários, não será novidade para Guardiola enfrentar o Barcelona, pelo qual conquistou 14 títulos em quatro temporadas. À frente do Bayern de Munique, 'Pep' foi eliminado nas semifinais por Messi, Neymar e companhia há duas temporadas, com duas derrotas: 3 a 0 na Espanha e 3 a 2 na Alemanha.

Desta vez, haverá outro velho conhecido da torcida no Camp Nou entre os adversários. Claudio Bravo, que nos dois últimos anos revezou na titularidade com Ter Stegen foi contratado pelo City a pedido de Guardiola por ter recursos técnicos suficientes para atuar com os pés.

A equipe inglesa não poderá contar com o lateral-direito Bacary Sagna, que se machucou a serviço da seleção francesa, nem com o volante Fabian Delph, que ainda está em fase final de recuperação. Por outro lado, o zagueiro Vincent Kompany, capitão do City, está de volta.

Em Glasgow, Celtic, que soma um ponto, e Gladbach, que ainda não pontuou, farão jogo de vida ou morte. Quem perder dificilmente terá como reagir e buscar uma vaga nas oitavas de final, e verá inclusive uma classificação para a Liga Europa, como terceiro colocado da chave, um pouco mais distante.

Atual vice-campeão continental, o Atlético de Madrid lidera o grupo D, com seis pontos, e visitará o Rostov. A única novidade na escalação será a entrada do centroavante Fernando Torres em lugar de Kevin Gameiro por escolha do treinador Diego Simeone.

Derrotado pelos 'Colchoneros' na rodada anterior, o Bayern de Munique, segundo colocado, com três prontos, buscará a reabilitação jogando na Allianz Arena diante do PSV Eindhoven.

Brigando cabe pelo topo da tabela no grupo A, Arsenal e Paris Saint-Germain têm quatro pontos cada e jogarão em casa contra Ludogorets e Basel, respectivamente.

Já o Napoli tem a chance de se tornar a primeira equipe em toda a história da Liga dos Campeões a garantir a classificação para o mata-mata com três rodadas de antecipação. Para isso, o líder do grupo B, com seis pontos, precisará bater o Besiktas, segundo colocado, com dois, no estádio San Paolo, e ainda torcer para que Dínamo de Kiev e Benfica, com um ponto cada, fiquem no empate na Ucrânia.