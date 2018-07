Guardiola é um dos nomes mais pedidos pelos internautas para substituir Mano

SÃO PAULO - Após a saída do técnico Mano Menezes da seleção brasileira na tarde desta sexta-feira, os internautas começaram a opinar e sugerir um próximo treinador.

Um dos nomes mais cotados na internet é o do espanhol Pep Guardiola, que teve bons momentos durante seus anos de atuação no Barcelona. O ex-treinador, que defendeu a camisa do time entre 1990 e 97, possui em seu currículo títulos como o Mundial de Clubes e a Copa dos Campeões da Uefa. A saída de Guardiola do clube catalão este ano, e a não contratação por nenhum outro, fazem os torcedores sonharem com ele na seleção.

Por meio da ferramenta Storify, o Estadão.com.br reuniu algumas opiniões.